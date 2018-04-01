Кевин-Принс Боатенг: "Мог бы играть в "Реале"

Полузащитник "Айнтрахта" из Франкфурта-на-Майне Кевин-Принс Боатенг высказался о своем нереализованном таланте.

" Не хочу показаться высокомерным, но я бы мог выступать за "Реал". Однако я не приложил достаточных усилий для этого. Сейчас я чувствую спокойствие и я доволен своей карьерой ", - приводит слова 31-летнего хавбека Marca.

Напомним, сегодня "Айнтрахт" уступил "Вердеру". | soccernews.ru