Кевин-Принс Боатенг перешел в клуб Берлускони
Ганский полузащитник "Фиорентины" Кевин-Принс Боатенг перешел в клуб Серии В "Монцу", владельцем которой является бывший президент "Милана" Сильвио Берлускони.
Условия трансфера не разглашаются. Футболист подписал с клубом контракт до лета 2021 года с возможностью продления еще на год.
33-летний Боатенг выступал за "Фиорентину" с 2019 года, провел за клуб 15 матчей и забил один гол. Ранее играл за "Герту", "Тоттенхэм", дортмундскую "Боруссию", "Портсмут", "Дженоа", "Милан", "Шальке", "Лас-Пальмас", "Айнтрахт", "Сассуоло", "Барселону" и "Бешикташ". За сборную Ганы сыграл 15 матчей и забил два гола. Чемпион Италии, чемпион Испании, обладатель Суперкубка Италии, обладатель Кубка Германии.
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