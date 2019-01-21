Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по "Сассуоло"
"Барселона" в скором времени объявит о подписании игрока "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга. Об этом сообщает Sky Sport.
Каталонский клуб арендует футболиста до конца сезона за 2 млн евро с возможностью выкупа игрока летом за 8 млн евро.
"Я знаю, что вы не очень будете этому рады, но мне представился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", - сказал Боатенг своим партнерам по итальянской команде.
Футболист перешел в "Сассуоло" летом 2018 года из "Айнтрахта". В составе команды игрок забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.
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|Хетафе
|20
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|20
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|8
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|Валенсия
|20
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|Леванте
|20
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|11
|Жирона
|20
|24
|12
|Эспаньол
|19
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|Реал Вальядолид
|20
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|17
|Сельта Виго
|20
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|Райо Вальекано
|20
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|19
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