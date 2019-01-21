Кевин-Принс Боатенг попрощался с партнерами по "Сассуоло"

"Барселона" в скором времени объявит о подписании игрока "Сассуоло" Кевина-Принса Боатенга. Об этом сообщает Sky Sport.

Каталонский клуб арендует футболиста до конца сезона за 2 млн евро с возможностью выкупа игрока летом за 8 млн евро.

"Я знаю, что вы не очень будете этому рады, но мне представился шанс всей моей жизни, поэтому я перехожу в "Барселону". А теперь я должен с вами попрощаться", - сказал Боатенг своим партнерам по итальянской команде.

Футболист перешел в "Сассуоло" летом 2018 года из "Айнтрахта". В составе команды игрок забил 5 голов и сделал 2 ассиста в 15 играх.

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