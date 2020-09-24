Кевин-Принс Боатенг продолжит карьеру в клубе Берлускони

"Монца" в ближайшее время усилится полузащитником "Фиорентины" Кевином-Принсом Боатенгом.

По информации La Gazzetta dello Sport, стороны уже заключили контракт на один год и в пятницу 33-летний футболист присоединится к новой команде.

Стоит отметить, что владельцем "Монцы" является Сильвио Берлускони, при котором ганец выступал за "Милан" с 2010 по 2013 год.

Летом 2019 года "Фиорентина" купила Боатенга за 1,5 миллиона евро, хавбек провёл 15 матчей и забил 1 гол, а в январе отправился в аренду в "Бешикташ".

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