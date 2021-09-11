Кевин-Принс Боатенг высказался о поступке Джерома, который избил девушку
Фото: инстаграм Кевина-Принса Боатенга/Автор неизвестен
Полузащитник "Герты" Кевин-Принс Боатенг подверг критике своего брата Джерома Боатенга, который был признан виновным по делу о домашнем насилии.
"Я уже давно не общаюсь с Джеромом. Я ценю и уважаю законы Германии. Также я презираю насилие в отношении женщин. Я не имею никакого отношения к поступкам брата. Теперь у меня нет с ним ничего общего", – приводит слова Кевина-Принса Bild.
Следствие установило, что Джером три года назад напал на бывшую девушку во время отдыха на Карибах. Футболист бил женщину кулаком, таскал за волосы, и затем укусил за голову, после чего бросил в нее лампу и небольшой холодильник. За это футболист приговорен к штрафу в размере 1,8 миллиона евро.
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