Кевин-Принс Боатенг забил фантастический гол на тренировке "Бешикташа"

Играющий на правах аренды за "Бешикташ" Кевин-Принс Боатенг забил невероятный гол на тренировке.

33-летний футболист пяткой мастерски укратил пущенный в его сторону мяч, а после, не давая тому опуститься на землю, из-за пределов штрафной пробил крученым ударом точно в девятку.

В твиттере игрок написал: "Думаю, точно готов!". Таким образом Боатенг намекает, что готов к возобновлению сезона, который стартует завтра, 12 июня.

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