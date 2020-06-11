Кевин-Принс Боатенг забил фантастический гол на тренировке "Бешикташа"
Играющий на правах аренды за "Бешикташ" Кевин-Принс Боатенг забил невероятный гол на тренировке.
33-летний футболист пяткой мастерски укратил пущенный в его сторону мяч, а после, не давая тому опуститься на землю, из-за пределов штрафной пробил крученым ударом точно в девятку.
I think I am ready ‼️#deligibiseverim @Besiktas pic.twitter.com/bsEvHDi2zl— Kevin-Prince Boateng (@KPBofficial) June 11, 2020
В твиттере игрок написал: "Думаю, точно готов!". Таким образом Боатенг намекает, что готов к возобновлению сезона, который стартует завтра, 12 июня.
Не пропустите: "Бешикташ" назвал ЦСКА цену на нападающего Ларина| http://soccernews.ru
главное
-
Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина
-
"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021
-
На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей
-
"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро
-
Деле Алли дисквалифицирован из-за шутки про коронавирус
Лента новостей
-
Глава Ла Лиги: "Если футболисты не прекратят ходить на барбекю и вечеринки, придется закрыть клубы на базах"
-
Агент Толиссо опроверг интерес "Манчестер Юнайтед" к футболисту
-
Сотрудники Роспотребнадзора следили за тренировкой "Динамо"
-
Кевин-Принс Боатенг забил фантастический гол на тренировке "Бешикташа"
-
Стадион "Баварии" за время карантина порос сорняками (фото)
-
Ла Лига запретила Семеду тренироваться с "Барселоной" из-за нарушений правил карантина
-
"Аякс" представил новую гостевую форму на сезон-2020/2021
-
Агент Шюррле рассказал о будущем футболиста
-
Агентство Тотти подписало своего первого футболиста
-
Ребров высказался о тренировках "Спартака" в Тарасовке
-
На первый матч РПЛ после паузы "Крылья Советов" - "Ахмат" будет допущено 10% зрителей
-
Вагнер Лав рассказал о серьезной ссоре с Газзаевым
-
Форвард "Локомотива" Эдер поделился фотографией и видео с детьми
-
Хавбек "Енисея" Савичев покинул красноярский клуб
-
Газизов: "В этом году "Уфа" не потратит на трансферы ни копейки"
-
"Локомотив" предлагает Баделю и Йоветичу зарплату в 3-3,5 миллиона евро
-
Деле Алли дисквалифицирован из-за шутки про коронавирус
-
"Вулверхэмптон" заинтересован в покупке нападающего "Эспаньола" У Лэя
-
Рогич покинул "Оренбург"
-
Агент Вагнер Лава рассказал, почему переход футболиста в ЦСКА затягивается
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Трабзонспор
|26
|53
|2
|Истанбул ББ
|26
|53
|3
|Галатасарай
|26
|50
|4
|Сивасспор
|26
|49
|5
|Бешикташ
|26
|44
|6
|Аланьяспор
|26
|43
|7
|Фенербахче
|26
|40
|8
|Гёзтепе АС Измир
|26
|37
|9
|Газиантеп ББ
|26
|32
|10
|Денизлиспор
|26
|31
|11
|Антальяспор
|26
|30
|12
|Генчлербирлиги
|26
|28
|13
|Касимпаса
|26
|26
|14
|Коньяспор
|26
|26
|15
|Малатия Беледийеспор
|26
|25
|16
|Джайкур Ризеспор
|26
|25
|17
|Анкарагюджю
|26
|23
|18
|Кайсериспор
|26
|22