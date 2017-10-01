"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1, "Торино" - "Верона" - 2:2 (обзоры)

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"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1, "Торино" - "Верона" - 2:2 (обзоры)

Вашему вниманию представляются обзоры двух матчей седьмого тура итальянской Серии А.

"Кьево" - "Фиорентина" - 2:1 

"Торино" - "Верона" - 2:2

Не пропустите: "Интер", "Кьево" и "Лацио" одержали победы, СПАЛ сыграл вничью с "Кротоне", а "Торино" - с "Вероной". | http://soccernews.ru

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3 Интер Милан 7 19
4 Лацио 7 16
5 Рома 6 15
6 Торино 7 12
7 Милан 7 12
8 Сампдория 6 11
9 Кьево 7 11
10 Болонья 7 11
11 Аталанта 7 9
12 Фиорентина 7 7
13 Удинезе 7 6
14 Кальяри 7 6
15 СПАЛ 7 5
16 Кротоне 7 5
17 Сассуоло 7 4
18 Хеллас Верона 7 3
19 Дженоа 7 2
20 Беневенто 7 0
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