"Кьево" и "Аталанта" победителя не выявили

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"Кьево" и "Аталанта" победителя не выявили

В рамках 4-го тура итальянской Серии А "Кьево" сыграл вничью с "Аталантой".

"Кьево" – "Аталанта" 1:1

Голы: Бастьен, 52 - 1:0, Гомес (пен), 85 - 1:1

"Кьево": Соррентино, Томович, Гобби (Гамберини, 54), Каччаторе, Цесар, Кастро, Радованович, Бирса (Пуччарелли, 79), Хетемай (Депаоли, 74), Бастьен, Инглезе.

"Аталанта": Голлини, Кальдара, Паломино, Кастань (Орсолини, 74), Масьелло, Куртич, де Рон, Иличич, Фройлер (Кристанте, 67), Хатебур, Петанья (Гомес, 52).

Предупреждения: Цесар (41), Бастьен (44). | http://soccernews.ru

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