В итальянском футболе разразился очередной громкий скандал.

Как сообщает Football Italia, "Кьево" и "Парма" могут быть исключены из Серии А.

По сведениям издания, веронский клуб подозревается в подаче ложных отчетов, а "крестоносцев" обвиняют в махинациях, связанных с матчем прошлого сезона против "Специи".

Согласно версии прокурора, форвард "Пармы" Эмануэле Калайо отправил некие текстовые сообщения игрокам соперника, которые могли повлиять на исход игры и помочь клубу вернуться в элитный дивизион.

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