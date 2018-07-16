"Кьево" и "Парма" могут быть исключены из Серии А

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"Кьево" и "Парма" могут быть исключены из Серии А

В итальянском футболе разразился очередной громкий скандал.

Как сообщает Football Italia, "Кьево" и "Парма" могут быть исключены из Серии А.

По сведениям издания, веронский клуб подозревается в подаче ложных отчетов, а "крестоносцев" обвиняют в махинациях, связанных с матчем прошлого сезона против "Специи".

Согласно версии прокурора, форвард "Пармы" Эмануэле Калайо отправил некие текстовые сообщения игрокам соперника, которые могли повлиять на исход игры и помочь клубу вернуться в элитный дивизион. 

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