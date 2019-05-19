"Кьево" и "Сампдория" не выявили победителя

В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Кьево" сыграл вничью с "Сампдорией".

Отметим, что оба клуба уже ни за что не борются в этом сезоне. "Кьево" по-прежнему занимает последнее место, а "Сампдория" - 9-е.

"Кьево" - "Сампдория" 0:0

"Кьево": Шемпер, Барба, Цесар, Бани, Ярошиньски, Депаоли, Диуссе, Вигнато (Кийине, 80), Стемпиньски, Пеллиссье (Пуччарелли, 73), Лерис (Хетемай, 45).

"Сампдория": Рафаэл, Колли, Берешиньски, Феррари, Жуниор Таварес (Сау, 81), Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 68), Куальярелла, Дефрель, Габбьядини (Капрари, 62).

Предупреждения: Стемпиньски (32), Хетемай (70), Пуччарелли (85).

Удаление: Барба (40).

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