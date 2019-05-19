"Кьево" и "Сампдория" не выявили победителя
В рамках 37-го тура итальянской Серии А "Кьево" сыграл вничью с "Сампдорией".
Отметим, что оба клуба уже ни за что не борются в этом сезоне. "Кьево" по-прежнему занимает последнее место, а "Сампдория" - 9-е.
"Кьево" - "Сампдория" 0:0
"Кьево": Шемпер, Барба, Цесар, Бани, Ярошиньски, Депаоли, Диуссе, Вигнато (Кийине, 80), Стемпиньски, Пеллиссье (Пуччарелли, 73), Лерис (Хетемай, 45).
"Сампдория": Рафаэл, Колли, Берешиньски, Феррари, Жуниор Таварес (Сау, 81), Экдаль, Прат, Линетти (Янкто, 68), Куальярелла, Дефрель, Габбьядини (Капрари, 62).
Предупреждения: Стемпиньски (32), Хетемай (70), Пуччарелли (85).
Удаление: Барба (40).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Ювентус
|36
|89
|2
|Наполи
|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Рома
|37
|63
|6
|Милан
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
|Кьево
|36
|15