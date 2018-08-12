"Кьево" и СПАЛ вышли в четвертый раунд Кубка Италии

Завершились два матча третьего раунда Кубка Италии. Путевки в следующий круг завоевали "Кьево" и СПАЛ.

"Кьево" - "Пескара" - 1:0 (0:0)

Гол: Ригони, 56 - 1:0

"Специя" - "СПАЛ" - 0:1 (0:0)

Гол: Петанья, 46 - 0:1

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