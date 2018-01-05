"Кьево" и "Удинезе" сильнейшего не выявили

В рамках 20-го тура итальянской Серии А "Кьево" на своём поле сыграл вничью с "Удинезе" со счётом 1:1.

"Кьево" – "Удинезе" - 1:1

Голы: Радованович, 9 - 1:0, Томович, 41 (автогол) - 1:1.

"Кьево": Соррентино, Томович, Гобби, Каччаторе, Бани, Бастьен, Радованович, Бирса (Лерис, 90), Хетемай, Стемпиньски (Пеллиссье, 68), Пуччарелли (Гарритано, 75).

"Удинезе": Биссарри, Ларангейра, Самир, Пеццелла (Ларсен, 87), Нюйтинк, де Пауль (Перица, 76), Барак, Фофана (Хадльвредссон, 85), Янкто, Видмер, Лазанья.

Не пропустите: Гаттузо: "Милан" может попасть в Лигу Чемпионов". | http://soccernews.ru