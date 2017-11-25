"Кьево" и "Верона" добыли победы в своих матчах

Теги спалхеллас веронакьевосассуоло

"Кьево" и "Верона" добыли победы в своих матчах

Представляем результаты 14-го тура итальянской Серии А.

"Сассуоло" – "Верона" 0:2

Голы: Сукулини, 22 - 0:1, Верде, 31 - 0:2

"Сассуоло": Консильи, Каннаваро, Пелузо, Гаццола, Ачерби, Миссироли, Маньянелли (Фальчинелли, 61), Берарди (Скамакка, 75), Бьондини (Маццителли, 61), Политано, Матри.

"Верона": Николас, Караччоло, Эрто, Касерес, Сукулини, Валоти, Ромуло, Фарес, Бюхель, Верде (Супреан, 80), Черчи (Паццини, 61; Бесса, 87).

Предупреждения: Эрто (11), Фарес (80).

Удаление: Эрто (66).


"Кьево" – СПАЛ 2:1

Голы: Цесар (аг), 17 - 0:1, Инглезе, 66 - 1:1, Инглезе, 81 - 2:1

"Кьево": Соррентино, Цесар, Гобби, Каччаторе, Томович, Бирса (Гаудино, 88), Ригони (Депаоли, 77), Хетемай, Бастьен, Меджорини (Пеллиссье, 57), Инглезе.

СПАЛ: Гомис, Викари, Фелипе, Маттьелло, Вяйсянен (Скьявон, 84), Грасси, Ладзари, Риццо, Скьяттарелла (Мора, 76), Палоски, Бонаццоли (Флоккари, 70).

Предупреждение: Мора (81). | http://soccernews.ru 

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Главное противостояние в Лиге 1: "Монако" принимает ПСЖ

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 14 36
2 Наполи 13 35
3 Ювентус 13 31
4 Рома 12 30
5 Лацио 12 28
6 Сампдория 13 26
7 Болонья 14 20
8 Кьево 14 20
9 Милан 13 19
10 Торино 13 18
11 Фиорентина 13 17
12 Аталанта 13 16
13 Кальяри 14 15
14 Удинезе 12 12
15 Кротоне 13 12
16 Сассуоло 14 11
17 СПАЛ 14 10
18 Дженоа 13 9
19 Хеллас Верона 14 9
20 Беневенто 13 0
Полная таблица

топ-5 тегов