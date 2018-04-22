"Кьево" - "Интер" - 1:2, "Лацио" - "Сампдория" - 4:0 (обзоры)

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"Кьево" - "Интер" - 1:2, "Лацио" - "Сампдория" - 4:0 (обзоры)

Представляем вашему вниманию обзоры матчей итальянской Серии А.

"Кьево" - "Интер"

"Лацио" - "Сампдория"

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ювентус 34 85
2 Наполи 34 84
3 Рома 34 67
4 Лацио 34 67
5 Интер Милан 34 66
6 Аталанта 34 55
7 Милан 34 54
8 Сампдория 34 51
9 Фиорентина 34 51
10 Торино 34 47
11 Болонья 34 39
12 Дженоа 33 38
13 Сассуоло 34 37
14 Кальяри 34 33
15 Удинезе 34 33
16 Кьево 34 31
17 Кротоне 34 31
18 СПАЛ 34 29
19 Хеллас Верона 33 25
20 Беневенто 34 17
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