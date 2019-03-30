"Кьево" крупно уступил "Кальяри" (видео голов)

В рамках 29-го тура итальянской Серии А "Кальяри" оказался сильнее "Кьево". Теперь "Кальяри" занимает 13-е место, а "Кьево" по-прежнему замыкает турнирную таблицу.

"Кьево" - "Кальяри" 0:3

Голы: Пизакане, 16 - 0:1, Жоао Педро, 33 - 0:2, Ионицэ, 43 - 0:3

"Кьево": Соррентино, Барба, Ярошиньски (Бани, 53), Андреолли, Джаккерини, Депаоли, Диуссе (Ригони, 77), Хетемай, Меджорини (Пуччарелли, 73), Стемпиньски, Лерис.

"Кальяри": Краньо, Пеллегрини, Пизакане, Каччаторе, Фараго, Барелла, Ионицэ (Дейола, 81), Жоао Педро (Бирса, 80), Чигарини, Чеппителли, Терео (Черри, 70).

Предупреждения: Депаоли (22), Фараго (54), Лерис (59), Меджорини (63), Бани (70), Черри (72), Джаккерини (86), Чигарини (87).

Удаление: Депаоли (52).

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