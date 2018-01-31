"Кьево" обошел "Спартак" в борьбе за Джаккерини

Полузащитник "Наполи" Эмануэле Джаккерини перешел в "Кьево", сообщает официальный сайт клуба.

Веронский клуб арендовал футболиста на полгода с правом последующего выкупа. Ранее сообщалось, что "Спартак" готов заплатить за хавбека 1 миллион евро.

32-летний Джаккерини выступал за "Наполи" с 2016 года, провел за клуб 24 матча и забил 2 гола. Ранее играл за "Чезену", "Форли", "Белларию", "Павию", "Ювентус", "Сандерленд" и "Болонью". За сборную Италии сыграл 29 матчей и забил 4 мяча. Двукратный чемпион Италии, обладатель Суперкубка Италии. Ориентировочная стоимость игрока составляет 1 миллион евро.

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