"Кьево" одержал победу в веронском дерби

В матче 9-го тура итальянской Серии А "Кьево" на своем поле обыграл земляков из "Вероны".

"Кьево" - "Верона" - 3:2

Голы: Верде, 6 - 0:1, Инглезе, 23 - 1:1, Инглезе, 30 - 2:1 (пенальти), Паццини, 55 - 2:2 (пенальти), Пеллисье, 73 - 3:2.

"Кьево": Соррентино, Каччаторе, Гамберини, Дайнелли, Гобби, Кастро, Радованович, Хетемай, Бирса, Инглезе (Стемпиньский, 80), Пуччарелли (Пеллисье, 62).

"Верона": Николас, Касерес, Караччьоло, Супрайен, Фаоес, Ромуло, Сукулини, Бесса, Черчи (Бухель, 46), Паццини (Кин, 71), Верде (Ли Сенг-Ву, 77).

Удаление: Сукулини, 40.

Напомним, вчера "Наполи" сыграл вничью с "Интером". | soccernews.ru