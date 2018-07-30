"Кьево" решил подзаработать на трансфере Роналду в "Ювентус"

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"Кьево" решил подзаработать на трансфере Роналду в "Ювентус"

"Кьево", узнав, что в первом туре Серии А сыграет против "Ювентуса", резко поднял стоимость билетов на матч.

Итальянские СМИ связывают это с приходом в "Ювентус" Криштиану Роналду. Так, цены на первый ряд центральных трибун повысились со 100 до 150 евро. Билеты на остальные места в среднем подорожали на 20-50 евро.

Матч между "Кьево" и "Ювентусом" состоится 18 августа.

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