"Кьево" - "Рома" - 0:0 (обзор)

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"Кьево" - "Рома" - 0:0 (обзор)

Предлагаем вашему вниманию видеообзор матча 16 тура Серии А "Кьево" - "Рома".

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Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

Итоги и символическая сборная 16-го тура АПЛ

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Интер Милан 16 40
2 Наполи 16 39
3 Ювентус 16 38
4 Рома 15 35
5 Лацио 14 32
6 Сампдория 15 27
7 Милан 16 24
8 Фиорентина 16 22
9 Болонья 16 21
10 Кьево 16 21
11 Аталанта 15 20
12 Торино 15 20
13 Удинезе 15 18
14 Кальяри 16 17
15 Сассуоло 16 14
16 Дженоа 15 13
17 Кротоне 16 12
18 СПАЛ 16 11
19 Хеллас Верона 16 10
20 Беневенто 16 1
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