"Кьево" - "Сампдория" - 0:0 (видеообзор матча Серии А)
Представляем вашему вниманию видеообзор матча итальянской Серии А между "Кьево" и "Сампдорией".
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|89
|2
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|36
|76
|3
|Интер Милан
|36
|66
|4
|Аталанта
|36
|65
|5
|Рома
|37
|63
|6
|Милан
|36
|62
|7
|Торино
|36
|60
|8
|Лацио
|36
|58
|9
|Сампдория
|36
|49
|10
|Сассуоло
|37
|43
|11
|СПАЛ
|37
|42
|12
|Кальяри
|37
|41
|13
|Фиорентина
|36
|40
|14
|Болонья
|36
|40
|15
|Удинезе
|37
|40
|16
|Парма
|36
|38
|17
|Дженоа
|37
|37
|18
|Эмполи
|36
|35
|19
|Фрозиноне
|36
|24
|20
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|36
|15