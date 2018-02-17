"Кьево" сильнее "Кальяри"

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"Кьево" сильнее "Кальяри"

В рамках 25-го тура итальянской Серии А "Кьево" на своём поле победил "Кальяри" со счётом 2:1.

"Кьево" – "Кальяри" - 2:1

Голы: Джаккерини, 74 - 1:0, Инглезе, 76 - 2:0, Паволетти, 82 - 2:1.

"Кьево": Соррентино, Бани, Гобби, Каччаторе, Гамберини, Кастро (Дайнелли, 90), Радованович, Бирса (Джаккерини, 70), Хетемай, Инглезе, Пуччарелли (Меджорини, 60).

"Кальяри": Краньо, Андреолли, Чеппителли, Кастан, Падоин, Барелла, Ликояннис, Жоао Педро (Сау, 69), Ионицэ (Хан Кван Сон, 79), Дессена (Фараго, 59), Паволетти.

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