Кэйхилл: "Челси" нужно оставаться среди лидеров, чемпионская гонка еще не закончена"

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл заявил, что его команда по-прежнему претендует на чемпионский титул.

"Сейчас только середина октября. "Челси" является действующим чемпионом, а "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и другим клубам предстоит провести еще много сложных матчей. В прошлом сезоне мы отставали от "Сити" на восемь очков, но сумели опередить их. Уверен, что вопрос о чемпионстве еще не закрыт. Нам нужно оставаться среди лидеров", - приводит слова Кэйхилла официальный сайт клуба.

Напомним, что после девяти туров "Челси" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.

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