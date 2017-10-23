Кэйхилл: "Челси" нужно оставаться среди лидеров, чемпионская гонка еще не закончена"

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Кэйхилл: "Челси" нужно оставаться среди лидеров, чемпионская гонка еще не закончена"

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл заявил, что его команда по-прежнему претендует на чемпионский титул.

"Сейчас только середина октября. "Челси" является действующим чемпионом, а "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и другим клубам предстоит провести еще много сложных матчей. В прошлом сезоне мы отставали от "Сити" на восемь очков, но сумели опередить их. Уверен, что вопрос о чемпионстве еще не закрыт. Нам нужно оставаться среди лидеров", - приводит слова Кэйхилла официальный сайт клуба.

Напомним, что после девяти туров "Челси" занимает четвертое место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.

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3 Тоттенхэм 8 17
4 Челси 9 16
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6 Уотфорд 9 15
7 Ньюкасл Юнайтед 9 14
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12 Брайтон & Хоув Альбион 9 11
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