Кэйхилл: "Чилийцы хороши командой, великолепно обороняются"

Хавбек сборной Австралии Тим Кэйхилл поделился ожиданиями от матча против Чили.

"Я не играл из-за перерыва в игровой практике. Если потребуется сыграть полную игру - я готов. Думаю, также не проблема, если вдруг за Чили не сыграют травмированные Медель или Браво. У них есть кем заменить этих ребят.

Они хороши командой, великолепно обороняются. По-моему, это лучшая команда на Кубке Конфедераций. Нам все же надо постараться навязать сопернику свой футбол. Мы имеем шансы на успех" - приводят слова Кэйхилла российские СМИ.

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