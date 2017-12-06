Кэйхилл назвал нежелательных соперников для "Челси" в 1/8 финала Лиги Чемпионов

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл не хочет, чтобы его команда в 1/8 финала Лиги Чемпионов попала на "Барселону" или ПСЖ.

"Ливерпуль" в случае победы над "Спартаком" займет 1-ю позицию в группе. Таким образом, "Челси" предстоит сыграть или с "Барселоной", или с ПСЖ, и с "Бешикташем".

Напомним, что в 1/8 финала Лиги Чемпионов не могут встретиться две команды из одной страны.

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