Кэйхилл определился с будущим в "Челси"

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Кэйхилл определился с будущим в "Челси"Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может покинуть клуб, если лондонцы провернут трансфер Даниэле Ругани из "Ювентуса".

32-летний футболист потерял место в основном составее лондонского клуба. В 27 встречах чемпионата Англии прошлого сезона он не отметился результативными действиями.

Будущее Кэйхилла решится в ближайшие дни.

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