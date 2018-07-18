Кэйхилл определился с будущим в "Челси"

Защитник "Челси" Гэри Кэйхилл может покинуть клуб, если лондонцы провернут трансфер Даниэле Ругани из "Ювентуса".

32-летний футболист потерял место в основном составее лондонского клуба. В 27 встречах чемпионата Англии прошлого сезона он не отметился результативными действиями.

Будущее Кэйхилла решится в ближайшие дни.

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