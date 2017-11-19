Кэйхилл: "Отставание "Челси" от "Манчестер Сити"? Сейчас еще даже не Рождество"

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Кэйхилл: "Отставание "Челси" от "Манчестер Сити"? Сейчас еще даже не Рождество"

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл прокомментировал победу своей команды над "Вест Бромвичем" (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии, а также отставание от "Манчестер Сити".

"Я должен признать, что мы играли прекрасно, каждый игрок в отдельности и вся команда в целом, и мы довольны. Я видел, что мы демонстрировали отличный футбол, мы держали мяч, когда было необходимо, и забивали голы. Мы всё делали, как надо, так что в плане игры все было хорошо. Мы играли на выезде, так что ожидали, что будет давление, особенно в начале матча, и они действительно достаточно быстро начали прессинговать. У нас были 5–10 минут, когда мы пытались вернуть себе контроль над игрой, и мне кажется, что мы неплохо справились, и как только мы начали контролировать игру, мы стали значительно сильнее. 

Я уверен, что им было сложно играть против нас, у нас всегда были варианты, чтобы выбраться из неприятностей, мы уверенно действовали с мячом. Так что это была отличная командная игра, такая, которую мы давно ждали, и такого счета мы тоже давно ждали, так что мы рады. 

"Сити" мощно рванули со старта, и это очень хорошо для них. Но сейчас еще даже не Рождество. Так что стоит просто не сбавлять обороты и посмотреть, что у них будет дальше. В данный момент они смотрятся отлично, а нас временами очень серьезно и справедливо критикуют, но у нас три сухих матча подряд в чемпионате, и игра команды была замечательной, так что впереди еще долгий путь", - приводит слова Кэйхилла официальный сайт клуба.

После 12 туров "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.

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11 Ньюкасл Юнайтед 12 14
12 Лестер Сити 12 13
13 Борнмут 12 13
14 Саутгемптон 12 13
15 Сток Сити 11 12
16 Эвертон 12 12
17 Вест Бромвич Альбион 12 10
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19 Суонси Сити 12 8
20 Кристал Пэлас 12 5
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