Кэйхилл: "Отставание "Челси" от "Манчестер Сити"? Сейчас еще даже не Рождество"
Защитник "Челси" Гари Кэйхилл прокомментировал победу своей команды над "Вест Бромвичем" (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии, а также отставание от "Манчестер Сити".
"Я должен признать, что мы играли прекрасно, каждый игрок в отдельности и вся команда в целом, и мы довольны. Я видел, что мы демонстрировали отличный футбол, мы держали мяч, когда было необходимо, и забивали голы. Мы всё делали, как надо, так что в плане игры все было хорошо. Мы играли на выезде, так что ожидали, что будет давление, особенно в начале матча, и они действительно достаточно быстро начали прессинговать. У нас были 5–10 минут, когда мы пытались вернуть себе контроль над игрой, и мне кажется, что мы неплохо справились, и как только мы начали контролировать игру, мы стали значительно сильнее.
Я уверен, что им было сложно играть против нас, у нас всегда были варианты, чтобы выбраться из неприятностей, мы уверенно действовали с мячом. Так что это была отличная командная игра, такая, которую мы давно ждали, и такого счета мы тоже давно ждали, так что мы рады.
"Сити" мощно рванули со старта, и это очень хорошо для них. Но сейчас еще даже не Рождество. Так что стоит просто не сбавлять обороты и посмотреть, что у них будет дальше. В данный момент они смотрятся отлично, а нас временами очень серьезно и справедливо критикуют, но у нас три сухих матча подряд в чемпионате, и игра команды была замечательной, так что впереди еще долгий путь", - приводит слова Кэйхилла официальный сайт клуба.
После 12 туров "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Манчестер Сити
|12
|34
|2
|Манчестер Юнайтед
|12
|26
|3
|Челси
|12
|25
|4
|Тоттенхэм
|12
|23
|5
|Ливерпуль
|12
|22
|6
|Арсенал Лондон
|12
|22
|7
|Бернли
|12
|22
|8
|Брайтон & Хоув Альбион
|11
|15
|9
|Уотфорд
|11
|15
|10
|Хаддерсфилд Таун
|12
|15
|11
|Ньюкасл Юнайтед
|12
|14
|12
|Лестер Сити
|12
|13
|13
|Борнмут
|12
|13
|14
|Саутгемптон
|12
|13
|15
|Сток Сити
|11
|12
|16
|Эвертон
|12
|12
|17
|Вест Бромвич Альбион
|12
|10
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|11
|9
|19
|Суонси Сити
|12
|8
|20
|Кристал Пэлас
|12
|5