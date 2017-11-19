Кэйхилл: "Отставание "Челси" от "Манчестер Сити"? Сейчас еще даже не Рождество"

Защитник "Челси" Гари Кэйхилл прокомментировал победу своей команды над "Вест Бромвичем" (4:0) в матче 12-го тура чемпионата Англии, а также отставание от "Манчестер Сити".

"Я должен признать, что мы играли прекрасно, каждый игрок в отдельности и вся команда в целом, и мы довольны. Я видел, что мы демонстрировали отличный футбол, мы держали мяч, когда было необходимо, и забивали голы. Мы всё делали, как надо, так что в плане игры все было хорошо. Мы играли на выезде, так что ожидали, что будет давление, особенно в начале матча, и они действительно достаточно быстро начали прессинговать. У нас были 5–10 минут, когда мы пытались вернуть себе контроль над игрой, и мне кажется, что мы неплохо справились, и как только мы начали контролировать игру, мы стали значительно сильнее.

Я уверен, что им было сложно играть против нас, у нас всегда были варианты, чтобы выбраться из неприятностей, мы уверенно действовали с мячом. Так что это была отличная командная игра, такая, которую мы давно ждали, и такого счета мы тоже давно ждали, так что мы рады.

"Сити" мощно рванули со старта, и это очень хорошо для них. Но сейчас еще даже не Рождество. Так что стоит просто не сбавлять обороты и посмотреть, что у них будет дальше. В данный момент они смотрятся отлично, а нас временами очень серьезно и справедливо критикуют, но у нас три сухих матча подряд в чемпионате, и игра команды была замечательной, так что впереди еще долгий путь", - приводит слова Кэйхилла официальный сайт клуба.

После 12 туров "Челси" занимает третье место в Премьер-лиге и отстает от лидирующего "Манчестер Сити" на девять очков.

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