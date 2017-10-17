Кэйхилл: "В матче с "Ромой" мы постараемся вернуться на победный путь"

Капитан лондонского "Челси" Гари Кэйхилл поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа Лиги Чемпионов против "Ромы".

"В прошлом сезоне вы видели настоящий "Челси", и мы стараемся соответствовать этому уровню и сейчас. Когда плохо сыграл и получил плохой результат, хочется сыграть снова как можно скорее, и у нас будет такой матч в середине недели, чтобы постараться вернуться на победный путь" - приводит слова Кэйхилла официальный сайт "синих".

Напомним, что матч "Челси" - "Рома" состоится в среду в 21:45 по московскому времени.

Не пропустите: Мората может сыграть с "Ромой". | http://soccernews.ru