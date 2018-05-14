Кэйхилл: "Все расстроены, но нам нельзя падать духом, ведь впереди очень значимая дуэль"

Капитан "Челси" Гари Кэйхилл разочарован результатами команды.

"Челси" выступил ниже своего уровня. Пришло время задуматься. Мы должны разобраться внутри команды. У нас есть важная неделя, чтобы подготовиться к финалу Кубка Англии, который для нас очень важен. Все расстроены, но нам нельзя падать духом, ведь впереди очень значимая дуэль" - приводит слова Кэйхилла сайт клуба.

Напомним, что "Челси" финишировал в АПЛ на 5-м месте, не попав в Лигу Чемпионов на следующий сезон.

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