Кэйхилл забил 50-й гол за сборную Австралии

Полузащитник "Мельбурн Сити" и сборной Австралии Тим Кэйхилл оформил дубль в ответном стыковом матче квалификации ЧМ-2018 против Сирии.

Таким образом, 37-летний футболист довёл число своих голов в составе национальной команды до 50.

Кэйхилл выступает за сборную Австралии с 2004 года, в его активе более 100 матчей. | http://soccernews.ru