Кэйхилл завершил карьеру в сборной

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Кэйхилл завершил карьеру в сборнойЛучший бомбардир в истории сборной Австралии нападающий Тим Кэйхилл завершил карьеру в национальной команде. 

"Настал день, когда я заканчиваю выступления за сборную. Не могу передать чувства, которые испытываешь, когда играешь за свою страну. Большое спасибо всем за поддержку, которую вы оказывали мне эти годы в сборной", - написал он.

​Кэйхилл провел в составе сборной 107 матчей матчей и забил 50 голов. 

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