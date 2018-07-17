Кэйхилл завершил карьеру в сборной

Лучший бомбардир в истории сборной Австралии нападающий Тим Кэйхилл завершил карьеру в национальной команде.

"Настал день, когда я заканчиваю выступления за сборную. Не могу передать чувства, которые испытываешь, когда играешь за свою страну. Большое спасибо всем за поддержку, которую вы оказывали мне эти годы в сборной", - написал он.

​Кэйхилл провел в составе сборной 107 матчей матчей и забил 50 голов.

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