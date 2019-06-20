Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб

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Кейлор Навас близок к переходу в новый клуб

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас, скорее всего, продолжит карьеру в Португалии, сообщает AS.

По сведениям издания, костариканский страж ворот близок к переходу в "Бенфику".

Лиссабонский гранд уже договорился с "Реалом" о деталях трансфера и сейчас обсуждает условия личного контракта с игроком.

32-летний Навас выступает за "Реал" с 2014 года, сыграл 162 матча и пропустил 159 голов. Его стоимость оценивается в 10 миллионов евро.

Не пропустите: "Бенфика" согласовала трансфер игрока "Реала". | http://soccernews.ru
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