Кейлор Навас был в ярости после поражения от "Реала": названа причина

Фото инстаграм Кейлора Наваса

В ПСЖ на фоне поражения от мадридского "Реала" (1:3) в ответном матче 1/8 финала Лиги Чемпионов случился ещё один конфликт.

По информации L’Equipe, вратарь Кейлор Навас очень разозлился на тренерский штаб за то, что в старте на поединок со "сливочными" вышел Джанлуиджи Доннарумма.

Сообщается, что костариканец не скрывал эмоций, поэтому о его болезненной реакции знает вся команда.

Навас рассчитывал сыграть на "Сантьяго Бернабеу", где он провёл пять сезонов (2014-2019). Более того, появившийся на поле Доннарумма допустил ошибку, приведшую к первому голу "Реала".

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