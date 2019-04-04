Кейлор Навас готов покинуть "Реал", но при одном условии

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас заявил, что он может уйти из королевского клуба.

"Если тренер скажет мне уйти, то я сделаю это. Но сейчас я являюсь игроком "Реала" и буду делать всё ради этого клуба. Постараюсь убедить тренера, что я должен играть. У меня есть контракт, я хочу быть здесь, но посмотрим, что получится. Давайте сконцентрируемся на том, чтобы хорошо закончить сезон", - цитирует 32-летнего костариканца AS.

В текущем сезоне Навас сыграл за "Реал" всего 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. Его контракт с "бланкос" истекает в 2020 году.

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