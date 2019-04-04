Кейлор Навас готов покинуть "Реал", но при одном условии

2 Теги реал мадридкейлор навас

Кейлор Навас готов покинуть "Реал", но при одном условии

Вратарь мадридского "Реала" Кейлор Навас заявил, что он может уйти из королевского клуба.

"Если тренер скажет мне уйти, то я сделаю это. Но сейчас я являюсь игроком "Реала" и буду делать всё ради этого клуба. Постараюсь убедить тренера, что я должен играть. У меня есть контракт, я хочу быть здесь, но посмотрим, что получится. Давайте сконцентрируемся на том, чтобы хорошо закончить сезон", - цитирует 32-летнего костариканца AS.

В текущем сезоне Навас сыграл за "Реал" всего 16 матчей, в которых пропустил 17 голов. Его контракт с "бланкос" истекает в 2020 году.

Не пропустите: "Реал" уступает только "Уэске" по числу пропущенных голов в текущем сезоне. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Карыч
Карыч

Модер, что ты развёл здесь педерастов?

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АНАЛДУ

Люка хорошо устроился - пристроил шарлатана папашу тренером и теперь выходит в основе!

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