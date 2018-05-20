Кейлор Навас изменил решение по своему будущему

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Кейлор Навас изменил решение по своему будущемуГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас изменил решение по своему будущему, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что 31-летний вратарь устал от того, что "сливочные" продолжают предпринимать попытки подписать нового стража ворот. Поэтому уже ближайшим летом костариканец будет готов выслушать предложения от других клубов.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 48 мячей в 43 матчах за "Реал". Интерес к нему проявляют "Ливерпуль", лондонский "Арсенал" и туринский "Ювентус".

Напомним, Роналду сообщил "Реалу" свою позицию по возможному трансферу Левандовски. | soccernews.ru

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