Кейлор Навас, Марсело и Лука Зидан в раздевалке продемонстрировали чудеса техники

Игроки мадридского "Реала" в лице Кейлора Наваса, Марсело и Луки Зидана в раздевалке своей команды продемонстрировали настоящие чудеса техники.

Напомним, руководство "Реала" задумывается о продаже Бэйла. | soccernews.ru