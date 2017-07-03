Кейлор Навас: "Месси в "Реале"? Нет"

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Кейлор Навас: "Месси в "Реале"? Нет"Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас не желает видеть форварда каталонской "Барселоны" Лионеля Месси в своей команде.

"Месси в "Реале"? Это отличный игрок , но мои товарищи по команде также удивительны... Так что нет", - приводит слова 30-летнего вратаря football.fr.

Отметим, что в последнем Эль Класико Месси дважды поразил ворота Наваса, принеся в итоге победу своей команде со счетом 3:2.

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