Кейлор Навас может отправиться в Португалию
"Бенфика" проявляет интерес к голкиперу "Реала" Кейлору Навасу.
По сведениям Record, Навас стал альтернативой Ясперу Силлессену, так как "Барселона" требует за своего вратаря 60 миллионов евро. Однако подписать Наваса будет также проблематично, ведь "орлы" не смогут платить ему столько, сколько он зарабатывает в "Реале" (5 миллионов евро в год).
Ранее сообщалось, что Навас покинет "Реал", потому что он будет третьим вратарем команды после Тибо Куртуа и Андрея Лунина.
В минувшем сезоне Навас провел 21 игру, из них в 7 он отстоял на ноль.
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|Команда
|М
|О
|1
|Бенфика
|34
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|Порту
|34
|85
|3
|Спортинг Лиссабон
|34
|74
|4
|Брага
|34
|67
|5
|Витория Гимарайнш
|34
|52
|6
|Морейренсе ФК
|34
|52
|7
|Рио Аве
|34
|45
|8
|Боавишта
|34
|44
|9
|Белененсиш
|34
|43
|10
|Санта-Клара
|34
|42
|11
|Маритиму
|34
|39
|12
|Портимоненсе
|34
|39
|13
|Витория Сетубал
|34
|36
|14
|Дешпортиво Авеш
|34
|36
|15
|КД Тондела
|34
|35
|16
|Дешпортиво Чавес
|34
|32
|17
|Насьонал
|34
|28
|18
|Фейренсе
|34
|20