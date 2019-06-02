Кейлор Навас может отправиться в Португалию

Теги бенфикареал мадридкейлор навастрансферы

Кейлор Навас может отправиться в Португалию

"Бенфика" проявляет интерес к голкиперу "Реала" Кейлору Навасу.

По сведениям Record, Навас стал альтернативой Ясперу Силлессену, так как "Барселона" требует за своего вратаря 60 миллионов евро. Однако подписать Наваса будет также проблематично, ведь "орлы" не смогут платить ему столько, сколько он зарабатывает в "Реале" (5 миллионов евро в год).

Ранее сообщалось, что Навас покинет "Реал", потому что он будет третьим вратарем команды после Тибо Куртуа и Андрея Лунина.

В минувшем сезоне Навас провел 21 игру, из них в 7 он отстоял на ноль.

Читайте также: "Бенфика" отклонила щедрое предложение "Манчестер Юнайтед" по Фелишу. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

"Ливерпуль" проводит чемпионский парад

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Бенфика Бенфика 34 87
2 Порту Порту 34 85
3 Спортинг Лиссабон Спортинг Лиссабон 34 74
4 Брага Брага 34 67
5 Витория Гимарайнш Витория Гимарайнш 34 52
6 Морейренсе ФК Морейренсе ФК 34 52
7 Рио Аве Рио Аве 34 45
8 Боавишта Боавишта 34 44
9 Белененсиш Белененсиш 34 43
10 Санта-Клара Санта-Клара 34 42
11 Маритиму Маритиму 34 39
12 Портимоненсе Портимоненсе 34 39
13 Витория Сетубал Витория Сетубал 34 36
14 Дешпортиво Авеш Дешпортиво Авеш 34 36
15 КД Тондела КД Тондела 34 35
16 Дешпортиво Чавес Дешпортиво Чавес 34 32
17 Насьонал Насьонал 34 28
18 Фейренсе Фейренсе 34 20
Полная таблица

топ-5 тегов