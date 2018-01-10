Кейлор Навас может перебраться в Серию А

Теги кейлор навасреал мадриднаполи

Кейлор Навас может перебраться в Серию АГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может перебраться в итальянский "Наполи", информирует испанская пресса.

Сообщается, что "партенопейцы" рассматривают 31-летнего вратаря "сливочных" в качестве своего потенциального "первого номера" на следующий сезон. Более чем вероятно, что следующим летом королевский клуб будет готов отпустить костариканца, поэтому шансы "Наполи" на подписание игрока видятся очень существенными.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 19 мячей в 20 играх за "Реал".

Напомним, "Наполи" может совершить обмен с "Зенитом". | soccernews.ru

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