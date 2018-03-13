Кейлор Навас может продолжить карьеру в английском гранде

Теги ливерпульюрген клоппкейлор навасреал мадрид

Кейлор Навас может продолжить карьеру в английском грандеГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 31-летнего вратаря "сливочных" заинтересован лично главный тренер "красных" Юрген Клопп, который рассматривает его в качестве одного из вариантов усиления поста "номер один" в своей команде.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 34 мяча в 32 играх за "Реал".

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