Кейлор Навас может продолжить карьеру в английском гранде

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас может продолжить карьеру в английском "Ливерпуле", информирует испанская пресса.

Сообщается, что в подписании 31-летнего вратаря "сливочных" заинтересован лично главный тренер "красных" Юрген Клопп, который рассматривает его в качестве одного из вариантов усиления поста "номер один" в своей команде.

В нынешнем сезоне Навас пропустил 34 мяча в 32 играх за "Реал".

Не пропустите: итоги и символическая сборная 30 тура АПЛ. | soccernews.ru