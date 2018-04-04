Кейлор Навас: "Мы отправляемся домой в хорошем настроении, но нам нужно держать себя в руках"

Вратарь "Реала" Кейлор Навас призвал своих одноклубников не предаваться эйфории после выездной победы в первом матче 1/4 финала Лиги Чемпионов с туринским "Ювентусом" (3:0).

"Мы отправляемся домой в хорошем настроении, но нам нужно держать себя в руках и не предаваться эйфории. Роналду забил великолепный гол, стоящий аплодисментов, что болельщики и продемонстрировали", - сказал он.

Ответная встреча состоится 11 апреля в Мадриде.

Напомним, "Ювентус" уступил "Реалу" со счетом 0:3. | soccernews.ru