Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ

Теги кейлор навасхавьер эрнандес

Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФМеждународная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала тройку лучших футболистов десятилетия в Северной, Центральной Америке и странах Карибского бассейна

Номинанты выбирались среди игроков из стран, входящих в КОНКАКАФ, в период с 2011 по 2020 год.

На первом месте рейтинга оказался голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Следом идет нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьер Эрнандес "Чичарито".

Третьим стал экс-форвард "Тоттенхэма", "Фулхэма", "Сиэтл Саундерс" и сборной США Клинт Демпси.

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