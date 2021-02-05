Кейлор Навас назван лучшим футболистом десятилетия в КОНКАКАФ

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) назвала тройку лучших футболистов десятилетия в Северной, Центральной Америке и странах Карибского бассейна

Номинанты выбирались среди игроков из стран, входящих в КОНКАКАФ, в период с 2011 по 2020 год.

На первом месте рейтинга оказался голкипер ПСЖ и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Следом идет нападающий "Лос-Анджелес Гэлакси" и сборной Мексики Хавьер Эрнандес "Чичарито".