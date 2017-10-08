Кейлор Навас обрил голову наставника сборной Коста-Рики в честь выхода команды на ЧМ-2018

Сборная Коста-Рики в матче отборочного турнира Чемпионата Мира-2018 сыграла вничью с Гондурасом и обеспечила себе путевку в финальный раунд мундиаля.

Ранее наставник костариканцев Оскар Рамирес пообещал постричься налысо, если команда выйдет в финальную стадию мирового первенства.

В роли парикмахера выступил вратарь "Реала" и сборной Коста-Рики Кейлор Навас.

Видео: Навас бреет голову наставнику сборной.

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