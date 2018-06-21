Кейлор Навас оценил предстоящий переход в "Реал" Лунина



Вратарь "Реала" Кейлор Навас поделился своим мнением о предстоящем переходе в королевский клуб вратаря "Зари" Андрея Лунина.

"Я ничего не знаю о переходе Лунина и не думаю об этом. Все мои мысли о сборной Коста-Рики и успешном выступлении на Чемпионате-Мира-2018.

Впрочем, какие бы изменения не произошли в составе "Реала", я с радостью поприветствую любого новичка команды", - приводит слова Наваса El Mundo Deportivo.

Ранее сообщалось, что "Реал" заплатит за 19-летнего Лунина около 14 миллионов евро.

Не пропустите: По стопам отца: Лука Зидан покидает "Реал". | http://soccernews.ru