Кейлор Навас определился со своим будущим

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Кейлор Навас определился со своим будущимГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний вратарь намерен отработать свой контракт с королевским клубом, действующий до лета 2020-го года, до конца. При этом костариканец планирует побороться за место в стартовом составе команды с потенциальными новичками "сливочных".

Напомним, "Реал" будет готов повторить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru

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