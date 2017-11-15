Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас определился со своим будущим, информирует испанская пресса.

Сообщается, что 30-летний вратарь намерен отработать свой контракт с королевским клубом, действующий до лета 2020-го года, до конца. При этом костариканец планирует побороться за место в стартовом составе команды с потенциальными новичками "сливочных".

Напомним, "Реал" будет готов повторить мировой трансферный рекорд. | soccernews.ru