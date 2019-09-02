Голкипер "Реала" Кейлор Навас перешел в ПСЖ. Об этом парижский клуб объявил на своем сайте.

Соглашение игрока с французским клубом рассчитано до 2023 года. Стоимость трансфера не оглашается.

Ранее сообщалось, что переход 32-летнего футболиста обойдется парижанам в 13,5 миллиона евро.



Навас стал игроком "Реала" в 2014 году. В этом сезоне он пока не принимал участия в матчах. Контракт голкипера с "королевским клубом" был рассчитан до лета 2020 года.



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