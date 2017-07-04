Кейлор Навас: "Пике - один из лучших защитников мира"

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас похвалил защитника каталонской "Барселоны" Жерара Пике.

"Как бы я охарактеризовал Жерара Пике? Он - великий игрок и один из лучших центральных защитников в мире. Я могу говорить о нем, как о футболисте, ведь это то, что я могу видеть, но, как человека, я его не знаю. Как футболист, он - большой профессионал и очень хороший игрок", - приводит слова 30-летнего вратаря Marca.

Напомним, Навас не видит Месси в "Реале". | soccernews.ru