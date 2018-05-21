Кейлор Навас поделился ожиданиями от финала Лиги Чемпионов
Голкипер "Реала" Кейлор Навас прокомментировал предстоящий финал Лиги Чемпионов.
"У меня лучшая оборона в мире, я полностью доверяю своим партнерам по команде. Приятно сыграть в третьем финале Лиги Чемпионов. Мы всегда уважаем наших соперников, даже когда нас считают фаворитами. В нашей команде есть футболисты с большим опытом, но это не значит, что мы расслабимся. У "Ливерпуля" есть игроки, которые могут сделать результат" - приводит слова Наваса Marca.
Напомним, что финал Лиги Чемпионов состоится 26 мая в Киеве.
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