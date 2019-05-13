Кейлор Навас покинет "Реал" этим летом

1 Теги реал мадридкейлор навасзинедин зидан

Кейлор Навас покинет "Реал" этим летом

Голкипер "Реала" Кейлор Навас этим летом перейдет в другую команду, пишет Marca.

По данным источника, руководство испанского клуба сказало главному тренеру Зинедину Зидану, чтобы тот уведомил игрока, в том, что "Реал" не рассчитывает на него в следующем сезоне. 

Напомним, что французский специалист не хотел отпускать вратаря.

Таким образом, матч "Реала" с "Бетисом" в рамках 38-го тура Ла Лиги станет для Наваса последним в составе "королевского клуба".

Голкипер выступает за "Реал" с лета 2014 года. Всего за мадридцев 32-летний вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов.

Не пропустите: Вальверде, возможно, покинет "Барселону" по окончании сезона | http://soccernews.ru
��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

Mutaloff
Mutaloff

Кейлор Навас был замечательным голкипером для Реала за эти 3 года,вот как люди жа год едут из Валенсии в Мадрид в основу!Косячил конечно регулярно,но в целом достойное выступление,Куртуа я думаю возьмет на себя полномочия основного кипера Реала,а Лунин будет главным сменщиком!

Ответить

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"

Федун: "Назначение Цорна? Не было ничего. Кто это придумал?"

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 37 86
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 37 75
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 37 68
4 Валенсия Валенсия 37 58
5 Хетафе Хетафе 37 58
6 Севилья Севилья 37 56
7 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 37 53
8 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 37 50
9 Эспаньол Эспаньол 37 50
10 Алавес Алавес 37 47
11 Эйбар Эйбар 37 46
12 Леганес Леганес 37 45
13 Бетис Бетис 36 44
14 Вильярреал Вильярреал 37 43
15 Леванте Леванте 37 43
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 37 41
17 Сельта Виго Сельта Виго 37 40
18 Жирона Жирона 37 37
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 37 31
20 Уэска Уэска 36 30
Полная таблица

топ-5 тегов