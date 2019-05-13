Кейлор Навас покинет "Реал" этим летом

Голкипер "Реала" Кейлор Навас этим летом перейдет в другую команду, пишет Marca.

По данным источника, руководство испанского клуба сказало главному тренеру Зинедину Зидану, чтобы тот уведомил игрока, в том, что "Реал" не рассчитывает на него в следующем сезоне.

Напомним, что французский специалист не хотел отпускать вратаря.

Таким образом, матч "Реала" с "Бетисом" в рамках 38-го тура Ла Лиги станет для Наваса последним в составе "королевского клуба".

Голкипер выступает за "Реал" с лета 2014 года. Всего за мадридцев 32-летний вратарь провел 161 матч и пропустил 157 голов.

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