Кейлор Навас получил предложение от итальянского гранда

Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас получил заманчивое предложение из итальянской Серии А, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заинтересованность в подписании "первого номера" королевского клуба проявил туринский "Ювентус". Ожидается, что 31-летний вратарь вполне будет готов рассмотреть возможность своего перехода в стан "старой синьоры", учитывая возможное подписание "сливочными" конкурента на его позицию.

В завершившемся сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" повесил ценник на Алекса Сандро. | soccernews.ru