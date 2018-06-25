Кейлор Навас получил предложение от итальянского гранда

Теги ювентусреал мадридкейлор навас

Кейлор Навас получил предложение от итальянского грандаГолкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас получил заманчивое предложение из итальянской Серии А, информирует испанская пресса.

Так, сообщается, что заинтересованность в подписании "первого номера" королевского клуба проявил туринский "Ювентус". Ожидается, что 31-летний вратарь вполне будет готов рассмотреть возможность своего перехода в стан "старой синьоры", учитывая возможное подписание "сливочными" конкурента на его позицию.

В завершившемся сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".

Напомним, "Ювентус" повесил ценник на Алекса Сандро. | soccernews.ru

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