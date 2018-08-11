Кейлор Навас получил выгодное предложение
Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, информирует Football Espana.
Однако 31-летний вратарь "сливочных" его отклонил, выразив твердое убеждение побороться за место в воротах своей команды с недавно приобретенным Тибо Куртуа из лондонского "Челси".
В прошлом сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".
Напомним, на другого голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла Лиги. | soccernews.ru
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|Реал Мадрид
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|Валенсия
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|5
|Вильярреал
|38
|61
|6
|Бетис
|38
|60
|7
|Севилья
|38
|58
|8
|Хетафе
|38
|55
|9
|Эйбар
|38
|51
|10
|Жирона
|38
|51
|11
|Реал Сосьедад
|38
|49
|12
|Сельта Виго
|38
|49
|13
|Эспаньол
|38
|49
|14
|Алавес
|38
|47
|15
|Леванте
|38
|46
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|Атлетик Бильбао
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|17
|Леганес
|38
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|Депортиво Ла-Корунья
|38
|29
|19
|Лас Пальмас
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|Малага
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|20