Голкипер мадридского "Реала" Кейлор Навас получил выгодное предложение от одного из китайских клубов, информирует Football Espana.

Однако 31-летний вратарь "сливочных" его отклонил, выразив твердое убеждение побороться за место в воротах своей команды с недавно приобретенным Тибо Куртуа из лондонского "Челси".

В прошлом сезоне Навас пропустил 49 мячей в 44 матчах за "Реал".

Напомним, на другого голкипера "Реала" претендуют два клуба Ла Лиги. | soccernews.ru